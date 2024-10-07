Крупный степной пожар продолжают тушить в Павлодарской области

В Павлодарской области продолжается тушение степного пожара, перешедшего на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка с Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области. Площадь пожара ориентировочно составляет около 6 тысяч га. Ситуация осложняется порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.



Аким области Асаин Байханов вчера ночью принял участие в заседании регионального оперативного штаба.

"На месте пожара работают 310 человек, 51 единица специализированной техники, 1 воздушное судно, 3 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Местными исполнительными органами обеспечивается питание задействованных специалистов и топливо для работы спецтехники. Забор воды для тушения пожара производят с о.Шалкарколь и со скважины в н.п. Желтау", - говорится в сообщении.

Напомним, возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу. Сегодня, 7 октября, стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат 1991 года рождения.