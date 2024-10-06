Крупный пожар охватил две области Казахстана, есть пострадавшие

Подробности о крупном пожаре в Павлодарской области сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. На место пожара выехали силы и средства лесного хозяйства, ДЧС и добровольные противопожарные формирования.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось горение на предварительной площади 40 гектаров. В ходе тушения двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу. Позже ещё одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолёте АО "Казавиаспас" доставили в больницу Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги лёгкой степени тяжести", - сообщили в МЧС.

Днём степной пожар перешел границу Павлодарской области и перекинулся на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка.

К месту пожара вылетели вертолеты АО "Казавиаспас". Забор воды производится из озера Шалкаркол. По состоянию на 17:00 произведено шесть сбросов общим объёмом 18 тонн.

Также в ходе аэровизуального облёта принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей посёлка Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, из которых восемь детей.

В командном центре МЧС РК развёрнут штаб. На месте пожара находится вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов. Также выехал аким Карагандинской области.

От Карагандинской и Павлодарской областей на месте пожара задействованы силы ДЧС, МИО, МЭПР: 183 человек личного состава, 56 единиц техники и четыре вертолёта.

Предварительная площадь пожара составила более 3 000 гектаров.

Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара.

Для оказания информационной психологической поддержки в штабе по ликвидации ЧС функционирует телефон горячей линии: 8 721 2 51 72 23.