  • 27 Мая, 08:13
  • BAIGENEWS

Склад со спецтехникой сгорел в Костанайской области

Сегодня, 07:48
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 07:48
Сегодня, 07:48
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Фото: скриншот видео

В Костанайской области сгорел склад со списанной спецтехникой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошел в селе Камысты Костанайской области. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. 

Спасатели ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. 

Видео: МЧС РК

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