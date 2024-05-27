Склад со спецтехникой сгорел в Костанайской области
Сегодня, 07:48
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Сегодня, 07:48Сегодня, 07:48
99Фото: скриншот видео
В Костанайской области сгорел склад со списанной спецтехникой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошел в селе Камысты Костанайской области. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.
Спасатели ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Видео: МЧС РК