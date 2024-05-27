Склад со спецтехникой сгорел в Костанайской области

В Костанайской области сгорел склад со списанной спецтехникой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошел в селе Камысты Костанайской области. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.