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Крупный штраф выплатит компания в Мангистау за разлив нефтяных отходов
В Мангистауской области обнаружен факт незаконного размещения нефтяных отходов, передаёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департмента экологии региона.
Внеплановую проверку провели на территории ТОО "VOID" по жалобам жителей Каракиянского района Мангистауской области.
Проверка была на особом контроле у Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
"После жалоб местных жителей, экологи выехали на место. Визуальный осмотр подтвердил повреждение территории розливом нефтяных отходов. Специалистами лаборатории отобраны пробы грунта для исследования. На основании результатов проб экологи произвели расчет причиненного ущерба для принятия мер в соответствии с законодательством", - сообщили в департаменте.
Кроме того, в деятельности предприятия выявлены грубые нарушения экологического законодательства.
По итогам проверок были наложены административные взыскания. Установлено, что ТОО нарушены требования Экологического Кодекса Республики Казахстан сразу по четырём статьям. Компанию привлекли к административной ответственности, обязав выплатить штраф в доход государства в размере 59 728 500 тенге.
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