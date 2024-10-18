Крупный штраф оплатит гражданка Германии за двойное гражданство

Сотрудниками миграционной службы линейного отделения полиции в аэропорту города Туркестан совместно с пограничной службой КНБ РК, во время регистрации на авиарейс сообщением "Туркестан-Стамбул" задержана 71-летняя гражданка Германии за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При проверке выявлено двойное гражданство – Республики Казахстан и Федеративной Республики Германия. Транспортными полицейскими в отношении правонарушителя составлен административный протокол за несообщение факта приобретения иностранного гражданства в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

Специализированный административный суд Туркестанской области признал ее виновной и оштрафовал на 140 МРП (516 880 тенге).

Напоминаем, что с 14-ого по 18-ое октября текущего года департаментом полиции на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Мигрант”. В рамках ОПМ за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечено 143 лица. По постановлению суда за пределы Республики Казахстан выдворено 19 иностранных граждан.