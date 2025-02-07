В Атырауской области запустят крупный проект в регионе - строительство сахарного завода мощностью 144 тысячи тонн сахара в год, передаёт BaigeNews.kz. Это стратегическое предприятие направлено на обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным сахаром.

Для того чтобы обеспечить завод необходимым сырьем, потребуется около 900 000 тонн сахарной свеклы или тростника. Уже достигнуты договоренности с местной атырауской компанией, которая возьмется за выращивание свеклы, что поможет полностью удовлетворить потребности завода.

Общий объем инвестиций в проект составит 58 миллиардов тенге. В процессе реализации будет создано 200 новых рабочих мест, что станет значительным вкладом в развитие региона и экономики страны в целом.