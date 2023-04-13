Крупный ресторан сносят в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Крупный ресторан возвели в Алматы без разрешительных документов на строительство. В присутствии судебных исполнителей начался снос объекта, передаёт BaigeNews.kz.

Здание выявили в микрорайоне Акжар Наурызбайского района в ходе внеплановой проверки сотрудники Управления градостроительного контроля.

"В отношении собственника принимались административные меры по статьям 316 ч.1, 321, 463 ч.1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", выдано представление об устранении выявленных нарушений. По истечении срока собственник требования не исполнил. Управлением было подано исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Алматы о сносе незаконно возведённого объекта", - сообщили в ведомстве.

26 августа 2022 года решением суда исковое заявление удовлетворено в полном объёме, однако ответчик подал апелляционную жалобу. 19 октября 2022 года постановлением городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

13 апреля 2023 года начался снос.