Крупный пожар вспыхнул в Астане, есть пострадавшие

Сегодня, 15 октября, рано утром в одном из общежитии района Байконур по ул.Тараз произошло возгорание комнат и кровли здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"По прибытию пожарных подразделений происходило открытое горение кровли и комнат на 4 этаже. Силами МЧС при помощи трёхколенной лестницы с 3-го этажа спасены 6 человек. По предварительным данным 5 человек, получившие отравление продуктами горения, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что тушение пожара осложнялось тем, что на месте происшествия проезды были заставлены автомобилями. Пожар ликвидирован на площади 850 кв.м. Причина пожара устанавливается.