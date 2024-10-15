Крупный пожар вспыхнул в Астане, есть пострадавшие
Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
177Фото: МЧС РК
Сегодня, 15 октября, рано утром в одном из общежитии района Байконур по ул.Тараз произошло возгорание комнат и кровли здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"По прибытию пожарных подразделений происходило открытое горение кровли и комнат на 4 этаже. Силами МЧС при помощи трёхколенной лестницы с 3-го этажа спасены 6 человек. По предварительным данным 5 человек, получившие отравление продуктами горения, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что тушение пожара осложнялось тем, что на месте происшествия проезды были заставлены автомобилями. Пожар ликвидирован на площади 850 кв.м. Причина пожара устанавливается.
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