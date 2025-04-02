Ночью 2 апреля огнеборцы Алматы боролись с огненной стихией, охватившей 6-этажное административное здание в Жетысуском районе по улице Новгородская, передаёт BaigeNews.kz. Пожар разгорелся с большой силой, и несмотря на молниеносное реагирование пожарных, огонь стремительно распространился, охватив кровлю и внешнюю обшивку.

Развитие пожара ускорило взрыв емкостей с лакокрасочной продукцией, что привело к увеличению масштабов возгорания. Внутри здания находилось множество горючих материалов, что сделало тушение еще более сложным.

На месте разбили оперативный штаб пожаротушения, организовали бесперебойную подачу воды. Также привлекли автопоезд МЧС.

"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - рассказал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее мы сообщали, что более 40 человек спасли пожарные из загоревшейся многоэтажки в Кокшетау.