  • 16 Октября, 12:32
  • BAIGENEWS

Крупный пожар вспыхнул в Алматы

Сегодня, 11:13
АВТОР
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kharkov.comments.ua Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13
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Фото: kharkov.comments.ua

В эти минуты огнеборцы Алматы тушат загорание пекарни по улице Аршалы в Алатауском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
  
Обстоятельства инцидента уточняются.

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