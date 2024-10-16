Крупный пожар вспыхнул в Алматы
Сегодня, 11:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:13Сегодня, 11:13
184Фото: kharkov.comments.ua
В эти минуты огнеборцы Алматы тушат загорание пекарни по улице Аршалы в Алатауском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Самое читаемое
- "Копай себе могилу рядом с сыном" – Айтбек Амангельды рассказал об угрозах семье Шерзата
- Среди подозреваемых в убийстве Шерзата Болата есть бывшие осужденные
- Стал инвалидом на работе: Кызылординец взыскал с предприятия 2 млн тенге
- ОПГ держали в страхе предпринимателей Шымкента
- Воспитанницы павлодарского детдома объяснили, почему ушли в ночь