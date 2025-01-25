Крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в Жезказгане: есть пострадавшие
Происшествию присвоили повышенную степень сложности.
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На территории одной из нефтебаз, расположенных в Жезказгане, загорелись три автомашины специального назначения, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, происшествию присвоили повышенную степень сложности.
"До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением ангара. Незамедлительно прибывшие в считанные минуты на место происшествия первые подразделения МЧС в защитных теплоотражательных костюмах принялись тушить возгорание. Следом прибыли дополнительные пожарные расчёты. Развернутый на месте оперативный штаб, принял стратегическое решение направить один из расчетов для защиты соседнего резервуара с топливом путем его охлаждения. Расположив автоцистерны у ближайших к месту возгорания пожарных гидрантов, огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.
В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы. Причина пожара устанавливается.
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