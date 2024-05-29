Крупный пожар в жилом доме потушили в Жезказгане

В Жезказгане на территории частного дома загорелись два автомобиля, хозяйственная постройка, крыши жилища и гаража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Огнеборцы вынесли два газовых баллона.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.