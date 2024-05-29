  • 29 Мая, 21:18
  • BAIGENEWS

Крупный пожар в жилом доме потушили в Жезказгане

Сегодня, 19:44
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:44
Сегодня, 19:44
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Фото: МЧС РК

В Жезказгане на территории частного дома загорелись два автомобиля, хозяйственная постройка, крыши жилища и гаража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Огнеборцы вынесли два газовых баллона.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

 

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