Крупный пожар в жилом доме потушили в Жезказгане
Сегодня, 19:44
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Сегодня, 19:44Сегодня, 19:44
126Фото: МЧС РК
В Жезказгане на территории частного дома загорелись два автомобиля, хозяйственная постройка, крыши жилища и гаража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Огнеборцы вынесли два газовых баллона.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.