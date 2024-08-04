Крупный пожар в жилом доме потушили в Балхаше
Сегодня, 08:45
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Сегодня, 08:45Сегодня, 08:45
137Фото: МЧС РК
Спасатели Карагандинской области потушили крупный пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
Сообщение о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме по улице Зайцева поступило в 3:37 ночи.
"В тушении было задействовано 27 человек личного состава, шесть автоцистерн и одна автолестница. Площадь пожара составила 700 квадратных метров", — сообщил заместитель начальника управления по ЧС города Балхаш Олег Грабовский.
Уточняется, что жертв и пострадавших нет. Жители дома заблаговременно эвакуировались.
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