  • 6 Марта, 16:21
  • BAIGENEWS

Крупный пожар в здании потушили в Алматы

Сегодня, 16:00
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: МЧС РК

60 человек тушили пожар в административном здании в Алматы. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Сигнал о ЧП поступил в 12:44. Силы и средства ДЧС были направлены в Бостандыкский район, улица 8-я.                          

Горела кровля двухэтажного административного здания на площади 250 квадратных метров.

"В тушении пожара было задействовано 60 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС Алматы. Пожар ликвидирован в 14:36. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в МЧС. 

Причина случившегося устанавливается.

 

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