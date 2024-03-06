Крупный пожар в здании потушили в Алматы

60 человек тушили пожар в административном здании в Алматы. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Сигнал о ЧП поступил в 12:44. Силы и средства ДЧС были направлены в Бостандыкский район, улица 8-я.

Горела кровля двухэтажного административного здания на площади 250 квадратных метров.

"В тушении пожара было задействовано 60 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС Алматы. Пожар ликвидирован в 14:36. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в МЧС.

Причина случившегося устанавливается.