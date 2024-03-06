Крупный пожар в здании потушили в Алматы
Сегодня, 16:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:00Сегодня, 16:00
93Фото: МЧС РК
60 человек тушили пожар в административном здании в Алматы. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Сигнал о ЧП поступил в 12:44. Силы и средства ДЧС были направлены в Бостандыкский район, улица 8-я.
Горела кровля двухэтажного административного здания на площади 250 квадратных метров.
"В тушении пожара было задействовано 60 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС Алматы. Пожар ликвидирован в 14:36. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в МЧС.
Причина случившегося устанавливается.
Самое читаемое
- Мы тратим бюджетные средства на управляющие компании, но не получаем эффективности - Бектенов
- Верховный муфтий Казахстана призвал бизнес снизить цены на продукты
- Казахстанский боксер побил семикратного чемпиона в отборе на Олимпиаду-2024
- Водитель устроил драку с женой на дороге в Астане
- Мужчина выпрыгнул с пятого этажа, пытаясь убежать от вымогателей