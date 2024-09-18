Крупный пожар в столовой произошёл в Алматы

Пожар произошёл в двухэтажном здании столовой в Алматы. Огонь перекинулся на рядом стоящий склад, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП поступило в 13:26 с адреса: улица Бокейханова, 506/1.

Силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу.

"По прибытии на место происшествия в 13:35 установлено загорание двухэтажного помещения столовой с переходом на близстоящее складское помещение на площади более 150 квадратных метров. Введены стволы на тушение, а также на защиту пристроенных складских помещений. Препятствия технике создавали частные автомобили, для обеспечения правопорядка и оцепления задействованы сотрудники департамента полиции", - сообщили в ДЧС.

Из складов успели вынести товарно-материальные ценности. Угроза распространения огня снята. В 14:13 пожар потушен.