В Карагандинской области спасатели МЧС успешно ликвидировали природный пожар, который возник в 20 километрах от села Айнабулак Каркаралинского района, на территории Бахтинского лесничества. Огнём охватило сухую траву и лесные околки, что создало угрозу распространения пожара на большую площадь.

Однако благодаря быстрому реагированию и слаженным действиям спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

В данный момент причина возгорания устанавливается. Ведется расследование, чтобы выяснить, что стало причиной пожара.

Ранее мы сообщали, что природный пожар тушат с вертолёта в Карагандинской области.