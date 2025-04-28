Крупный пожар в степи локализовали в Карагандинской области
Ведется расследование, чтобы выяснить, что стало причиной пожара.
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
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В Карагандинской области спасатели МЧС успешно ликвидировали природный пожар, который возник в 20 километрах от села Айнабулак Каркаралинского района, на территории Бахтинского лесничества. Огнём охватило сухую траву и лесные околки, что создало угрозу распространения пожара на большую площадь.
Однако благодаря быстрому реагированию и слаженным действиям спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
В данный момент причина возгорания устанавливается. Ведется расследование, чтобы выяснить, что стало причиной пожара.
Ранее мы сообщали, что природный пожар тушат с вертолёта в Карагандинской области.
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