Крупный пожар в Павлодарской области ликвидирован

Спасатели ликвидировали природный пожар в Павлодарской области. Об этом сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Площадь, поражённую огнём, устанавливают.

В соседней Карагандинской области достигнута локализация пожара. Там площадь, охваченная пламенем, составила 35 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.

Огонь перекинулся на территорию Павлодарской области. 7 октября степной пожар в Баянауле локализован на предварительной площади 10 тысяч гектаров.