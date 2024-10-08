Крупный пожар в Павлодарской области ликвидирован
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Спасатели ликвидировали природный пожар в Павлодарской области. Об этом сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
Площадь, поражённую огнём, устанавливают.
В соседней Карагандинской области достигнута локализация пожара. Там площадь, охваченная пламенем, составила 35 тысяч гектаров.
Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.
7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.
Огонь перекинулся на территорию Павлодарской области. 7 октября степной пожар в Баянауле локализован на предварительной площади 10 тысяч гектаров.
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