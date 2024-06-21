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Крупный пожар в области Абай: огонь с авто перекинулся на дом

Сегодня, 18:06
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: МЧС РК

В селе Бель-Агач области Абай в гараже частного дома загорелся легковой автомобиль. Огонь быстро перекинулся на жилище, передаёт BaigeNews.kz.

Силами МЧС горение полностью ликвидировано на площади 80 квадратных метров.

Госпитализирован владелец дома.

Причина случившегося пока не установлена.

 

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