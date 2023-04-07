  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

instagram.com/denski_blog Сегодня, 17:25
77
Сегодня, 17:25
77
Фото: instagram.com/denski_blog

Крупный пожар в Караганде: в здании обрушились перекрытия

Крупный пожар потушили в частном объекте на улице Бытовой в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия распространяют в соцсетях.

Как уточнили в ДЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:40.

"Произошло горение деревянной обрешётки крыши и перекрытия, оконных, дверных блоков на площади 250 квадратных метров (с последующим обрушением перекрытия на площади 50 квадратов) двухэтажного здания ТОО "КазСанВенСтрой". В тушении пожара были задействованы 34 человек и восемь единиц техники ДЧС Карагандинской области. Принятыми мерами устранена угроза распространения огня, пожар ликвидирован в 17:00", - сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:25
77
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх