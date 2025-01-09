Пожар, произошедший ночью в Караганде, унёс жизни двух детей. Три человека госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла в двухквартирном доме на улице Пришахтинская. Загорелись домашние вещи, перекрытия и крыша жилища.

До прибытия спасателей двое детей в возрасте 7 и 9 лет выбрались из дома самостоятельно. Их доставили в Детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Пожарные спасли 60-летнюю женщину, её госпитализировали в клинику имени Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами.

На месте пожара спасатели обнаружили тела двоих детей, им было два и четыре года.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрических проводов. По факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров.