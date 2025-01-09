  • 9 Января, 16:44
  • BAIGENEWS

Крупный пожар в Караганде: есть погибшие

Двое детей выбрались из охваченного огнём дома самостоятельно.

Сегодня, 15:48
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: МЧС РК

Пожар, произошедший ночью в Караганде, унёс жизни двух детей. Три человека госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла в двухквартирном доме на улице Пришахтинская. Загорелись домашние вещи, перекрытия и крыша жилища.

До прибытия спасателей двое детей в возрасте 7 и 9 лет выбрались из дома самостоятельно. Их доставили в Детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. 

Пожарные спасли 60-летнюю женщину, её госпитализировали в клинику имени Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами.

На месте пожара спасатели обнаружили тела двоих детей, им было два и четыре года.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрических проводов. По факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. 

 

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