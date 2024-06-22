Крупный пожар в элитном жилом комплексе Астаны полностью ликвидирован

В МЧС РК сообщили о полной ликвидации крупного пожара в столичной высотке на проспекте Туран, недалеко от "Хан Шатыра", передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар ликвидирован полностью на площади 250 квадратных метров. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источники огня. С 2 по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса. При пожаре спасатели эвакуировали 12 человек, из них семеро детей. Спасены два человека, в том числе один ребенок", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Отмечается, что на месте происшествия работают дознаватели. В ликвидации были задействованы 20 единиц техники и 91 спасатель МЧС РК.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, на 26 этаже элитного жилищного комплекса вспыхнула наружная облицовки здания, едкий дым охватил практически всю высотку. Огнеборцы работали по повышенному рангу опасности.

Пожарным пришлось эвакуировать людей, а на месте происшествия создать штаб. Позже в МЧС сообщили, что угроза распространения огня снята.

Фото и видео МЧС РК