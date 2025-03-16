Крупный пожар в двухэтажном кафе в Шымкенте полностью потушили
Площадь, охваченная огнём составила 250 квадратных метров.
Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49Сегодня, 20:49
123Фото: МЧС РК
В Шымкенте полностью ликвидировали крупный пожар в двухэтажном здании кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Площадь, охваченная огнём составила 250 квадратных метров.
"На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
Напомним, пожарные работали по повышенному рангу опасности при тушении кафе по улице Жанибекова. Угрозы распространения огня на соседние здания удалось избежать, пострадавших нет. Персонал кафе успел эвакуироваться, посетителей на момент ЧП в здании не было. В работе задействовали 22 единицы техники и 74 человека личного состава.
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