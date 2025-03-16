В Шымкенте полностью ликвидировали крупный пожар в двухэтажном здании кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Площадь, охваченная огнём составила 250 квадратных метров.

"На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Напомним, пожарные работали по повышенному рангу опасности при тушении кафе по улице Жанибекова. Угрозы распространения огня на соседние здания удалось избежать, пострадавших нет. Персонал кафе успел эвакуироваться, посетителей на момент ЧП в здании не было. В работе задействовали 22 единицы техники и 74 человека личного состава.