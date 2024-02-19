  • 19 Февраля, 14:52
  • BAIGENEWS

Крупный пожар в ангаре одного из мебельных цехов потушили в Астане

Сегодня, 13:17
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:17
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Фото: МЧС РК

Столичные огнеборцы потушили крупный пожар в мебельном цехе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"В 12:23 часов пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Площадь пожара - 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Напомним, в 8:44 часов 54 пожарных и 12 единиц техники ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на адрес по улице Коктал, чтобы потушить ангар. 

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