Крупный пожар в ангаре одного из мебельных цехов потушили в Астане

Столичные огнеборцы потушили крупный пожар в мебельном цехе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"В 12:23 часов пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Площадь пожара - 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Напомним, в 8:44 часов 54 пожарных и 12 единиц техники ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на адрес по улице Коктал, чтобы потушить ангар.