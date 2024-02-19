Крупный пожар в ангаре одного из мебельных цехов потушили в Астане
Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17Сегодня, 13:17
144Фото: МЧС РК
Столичные огнеборцы потушили крупный пожар в мебельном цехе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
"В 12:23 часов пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Площадь пожара - 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Напомним, в 8:44 часов 54 пожарных и 12 единиц техники ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на адрес по улице Коктал, чтобы потушить ангар.