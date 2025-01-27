Крупный пожар в административном здании тушат в Алматы
На месте пожарные работают по повышенному рангу.
Сегодня, 22:29
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Сегодня, 22:29Сегодня, 22:29
213Фото: МЧC РК
Силы и средства ДЧС ликвидируют пожар по повышенному рангу в Алмалинском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в административном здании на улице Ауэзова, 33/35.
"Происходит горение кровли трёхэтажного административного здания, площадь уточняется", - сообщили в ДЧС.
Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на наличие людей. Угроза распространения огня на рядом стоящее здание снята.
Видео: видео очевидцев