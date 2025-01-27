Сегодня, 22:29

Сегодня, 22:29

Силы и средства ДЧС ликвидируют пожар по повышенному рангу в Алмалинском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в административном здании на улице Ауэзова, 33/35.

"Происходит горение кровли трёхэтажного административного здания, площадь уточняется", - сообщили в ДЧС.

Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на наличие людей. Угроза распространения огня на рядом стоящее здание снята.