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Сегодня, 16:45
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Крупный пожар тушат в предгорьях Алматы
В Алматы тушат пожар в горах в Медеуском районе. Подробности сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"6 сентября сводный отряд ДЧС по тушению природных пожаров в составе 100 человек и восьми единиц техники ликвидируют загорание сухой травы на нескольких участках склонов в Медеуском район по улице Сарсенбаева, 210, 220, 232", - сообщили в ведомстве.
В соцсетях распространяют видео с места ЧП. Очевидцы сообщают, что трава горит на Кенсайском кладбище.
В ДЧС уточнили, что имеется угроза распространения огня на частные жилые дома.
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