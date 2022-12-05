Крупный пожар тушат в Павлодаре. Спасатели вынесли более 30 баллонов с газом

Фото: пресс-служба МЧС РК

Крупный пожар тушат в Павлодаре. С места ЧП, рискуя жизнью, спасатели вынесли 20 баллонов с фреоном, пять газовых баллонов, две ёмкости с кислородом и четыре с азотом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Пожар начался в 15:55 в одноэтажном железобетонном здании, где располагалась организация по производству холодильного и вентиляционного оборудования. 13 сотрудников конторы смоги эвакуироваться.

"Происходит открытое горение здания, а также оборудования на ориентировочной площади 250 квадратных метров. Пожарные, приехавшие тушить огонь, обнаружили там газовые баллоны", - сообщили в ведомстве.

Оперативно устранена угроза распространения огня на соседнее здание. Пожарах локализован в 17:29.