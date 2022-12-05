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  • Крупный пожар тушат в Павлодаре. Спасатели вынесли более 30 баллонов с газом
пресс-служба МЧС РК Сегодня, 19:34
73
Сегодня, 19:34
73
Фото: пресс-служба МЧС РК

Крупный пожар тушат в Павлодаре. Спасатели вынесли более 30 баллонов с газом

Крупный пожар тушат в Павлодаре. С места ЧП, рискуя жизнью, спасатели вынесли 20 баллонов с фреоном, пять газовых баллонов, две ёмкости с кислородом и четыре с азотом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Пожар начался в 15:55 в одноэтажном железобетонном здании, где располагалась организация по производству холодильного и вентиляционного оборудования. 13 сотрудников конторы смоги эвакуироваться.

"Происходит открытое горение здания, а также оборудования на ориентировочной площади 250 квадратных метров. Пожарные, приехавшие тушить огонь, обнаружили там газовые баллоны", - сообщили в ведомстве.

Оперативно устранена угроза распространения огня на соседнее здание. Пожарах локализован в 17:29.

"Жертв и пострадавших не допущено. В ликвидации пожара задействовано 35 пожарных и семь единиц техники, спасатели оперативно-спасательного отряда, медицинские работники Центра медицины катастроф. Достигнута только локализация пожара, ликвидация продолжается", - уточнили в МЧС.

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#Пожар #происшествие #Павлодар
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:34
73
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