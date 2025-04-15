Крупный пожар тушат в одном из микрорайонов Алматы
Видео появилось в Сети.
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
101Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в микрорайоне Самгау в Алматы. Силы ДЧС направлены по повышенному рангу вызова, передаёт BaigeNews.kz.
О ЧП стало известно в 14:48. По предварительным данным, произошло возгорание на складе.
По прибытии пожарных подразделений установлено горение склада открытым пламенем. Автоцистерны подключены к пожарным гидрантам, обеспечена бесперебойная подача воды.
На месте организована работа оперативного штаба, созданы несколько участков тушения.
"В целях обеспечения правопорядка, сотрудниками департамента полиции организовано оцепление, экстренные службы взаимодействия на месте", - уточнили в ДЧС Алматы.
Задействован пожарный автопоезд МЧС.
Видео: t.me/youralmaty
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