Пожар произошёл в микрорайоне Самгау в Алматы. Силы ДЧС направлены по повышенному рангу вызова, передаёт BaigeNews.kz.

О ЧП стало известно в 14:48. По предварительным данным, произошло возгорание на складе.

По прибытии пожарных подразделений установлено горение склада открытым пламенем. Автоцистерны подключены к пожарным гидрантам, обеспечена бесперебойная подача воды.

На месте организована работа оперативного штаба, созданы несколько участков тушения.

"В целях обеспечения правопорядка, сотрудниками департамента полиции организовано оцепление, экстренные службы взаимодействия на месте", - уточнили в ДЧС Алматы.

Задействован пожарный автопоезд МЧС.