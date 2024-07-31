Крупный пожар тушат в Кызылорде
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
106Фото: МЧС РК
В Кызылорде спасатели МЧС тушат возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в микрорайоне Левый берег на площади один гектар.
"Пожар локализован. Несмотря на порывистый ветер и высокую температуру воздуха, тушение продолжается", - уточнили в МЧС.
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