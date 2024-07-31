  • 31 Июля, 20:25
  • BAIGENEWS

Крупный пожар тушат в Кызылорде

Сегодня, 19:15
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
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Фото: МЧС РК

В Кызылорде спасатели МЧС тушат возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в микрорайоне Левый берег на площади один гектар.

"Пожар локализован. Несмотря на порывистый ветер и высокую температуру воздуха, тушение продолжается", - уточнили в МЧС.

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