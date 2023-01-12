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ДЧС Алматы Вчера, 16:16
491
Вчера, 16:16
491
Фото: ДЧС Алматы

Крупный пожар тушат в доме напротив стадиона в Алматы

Пожар в жилом доме тушат в Алматы. ЧП произошло на проспекте Абая, напротив центрального стадиона, передаёт BaigeNews.kz.

"В 14:31 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу по адресу: Алмалинский район, проспект Абая, 89. Первые расчёты при приближении передали информацию о чёрном густом дыме. По прибытии обнаружено горение пристройки с переходом огня на квартиру на третьем этаже четырёхэтажного жилого дома", - сообщили в ДЧС города.

Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на наличие людей, развёрнута работа штаба, на оцепление улицы Абая задействованы силы департамента полиции.

Пожарные принимают меры по недопущению перехода огня на кровлю.

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#происшествия #Пожар #Алматы
BaigeNews.kz
Вчера, 16:16
491
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