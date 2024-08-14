Крупный пожар тушат в автосервисе в Сарани

В Карагандинской области тушат пожар в автосервисе, передаёт BaigeNews.kz.

В Сарани на улице Макаренко происходит горение открытым пламенем кровли автосервиса. По предварительным данным, площадь составляет 500 квадратных метров.

Пострадавших нет.