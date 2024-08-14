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Крупный пожар тушат в автосервисе в Сарани

14 Августа, 17:52
АВТОР
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МЧС РК 14 Августа, 17:52
14 Августа, 17:52
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Фото: МЧС РК

В Карагандинской области тушат пожар в автосервисе, передаёт BaigeNews.kz.

В Сарани на улице Макаренко происходит горение открытым пламенем кровли автосервиса. По предварительным данным, площадь составляет 500 квадратных метров.

Пострадавших нет.

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