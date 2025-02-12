Крупный пожар тушат в Астане
От огня имущество спасают 45 человек.
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
124Фото: МЧС РК
Огнеборцы тушат пожар в цеху на улице Пушкина в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Информация о пострадавших на канал 112 не поступала.
На месте происшествия работают 45 человек личного состава и девять единиц техники, а также медики ЦМК МЧС РК.
Пожар локализован. По уточненным данным произошло загорание кровли цеха по производству фильтров. Площадь пожара устанавливается.
Угроза распространения огня на соседние строения снята.