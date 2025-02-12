Огнеборцы тушат пожар в цеху на улице Пушкина в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.



Информация о пострадавших на канал 112 не поступала.

На месте происшествия работают 45 человек личного состава и девять единиц техники, а также медики ЦМК МЧС РК.

Пожар локализован. По уточненным данным произошло загорание кровли цеха по производству фильтров. Площадь пожара устанавливается.

Угроза распространения огня на соседние строения снята.