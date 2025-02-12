  • 12 Февраля, 15:42
  • BAIGENEWS

Крупный пожар тушат в Астане

От огня имущество спасают 45 человек.

Сегодня, 15:16
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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Фото: МЧС РК

Огнеборцы тушат пожар в цеху на улице Пушкина в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 
  
Информация о пострадавших на канал 112 не поступала.

На месте происшествия работают 45 человек личного состава и девять единиц техники, а также медики ЦМК МЧС РК.

Пожар локализован. По уточненным данным произошло загорание кровли цеха по производству фильтров. Площадь пожара устанавливается. 

Угроза распространения огня на соседние строения снята.

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