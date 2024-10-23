Крупный пожар тушат в Алматы

Огнеборцы Алматы тушат горение кровли одноэтажного здания в Бостандыкском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Вызов поступил в 18:15 с улицы Туркебаева, 257. Движение пожарной техники осложнялось пробками в час пик.

Пожарные работают по повышенному рангу. Информации о пострадавших на номер 112 не поступало.

Площадь пожара устанавливается.

На месте работают 32 сотрудника и 9 единиц техники МЧС.

P.S. Позже в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров.