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Крупный пожар тушат в Алматы

Сегодня, 19:24
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МЧС РК/иллюстративное фото Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: МЧС РК/иллюстративное фото

Огнеборцы Алматы тушат горение кровли одноэтажного здания в Бостандыкском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Вызов поступил  в 18:15 с улицы Туркебаева, 257. Движение пожарной техники осложнялось пробками в час пик.

Пожарные работают по повышенному рангу. Информации о пострадавших на номер 112 не поступало.

Площадь пожара устанавливается.

На месте работают 32 сотрудника и 9 единиц техники МЧС.

P.S. Позже в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров.

 

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