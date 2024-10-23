Крупный пожар тушат в Алматы
Сегодня, 19:24
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Сегодня, 19:24Сегодня, 19:24
145Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
Огнеборцы Алматы тушат горение кровли одноэтажного здания в Бостандыкском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Вызов поступил в 18:15 с улицы Туркебаева, 257. Движение пожарной техники осложнялось пробками в час пик.
Пожарные работают по повышенному рангу. Информации о пострадавших на номер 112 не поступало.
Площадь пожара устанавливается.
На месте работают 32 сотрудника и 9 единиц техники МЧС.
P.S. Позже в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров.
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