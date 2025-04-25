  • 25 Апреля, 21:50
  • BAIGENEWS

Крупный пожар тушат в Алматы

Видео появилось в соцсетях.

Сегодня, 21:40
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
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Фото: МЧС РК

В Турксибском районе Алматы тушат крупный пожар. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в двухэтажном нефункционирующем административном здании на улице Громова.

Прибывшие пожарные оперативно локализовали пожар. Информация по пострадавшим не поступала.

 

Видео: t.me/kris_p_almaty_official

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