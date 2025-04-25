Крупный пожар тушат в Алматы
Видео появилось в соцсетях.
Сегодня, 21:40
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Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
36Фото: МЧС РК
В Турксибском районе Алматы тушат крупный пожар. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в двухэтажном нефункционирующем административном здании на улице Громова.
Прибывшие пожарные оперативно локализовали пожар. Информация по пострадавшим не поступала.
Видео: t.me/kris_p_almaty_official
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