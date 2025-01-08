Крупный пожар тушат в Алматы
Обстоятельства инцидента уточняются.
Сегодня, 21:26
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Сегодня, 21:26Сегодня, 21:26
612Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
В эти минуты пожарные МЧС тушат возгорание на складе в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло на улице Касыма Шарипова в Алатауском районе.
Информация по пострадавшим не поступала. Обстоятельства инцидента уточняются.
В Сети появилось видео с места событий.
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