  • 8 Января, 22:24
  • BAIGENEWS

Крупный пожар тушат в Алматы

Обстоятельства инцидента уточняются.

Сегодня, 21:26
АВТОР
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МЧС РК/иллюстративное фото Сегодня, 21:26
Сегодня, 21:26
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Фото: МЧС РК/иллюстративное фото

В эти минуты пожарные МЧС тушат возгорание на складе в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на улице Касыма Шарипова в Алатауском районе.

Информация по пострадавшим не поступала. Обстоятельства инцидента уточняются.

В Сети появилось видео с места событий.

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