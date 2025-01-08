В эти минуты пожарные МЧС тушат возгорание на складе в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на улице Касыма Шарипова в Алатауском районе.

Информация по пострадавшим не поступала. Обстоятельства инцидента уточняются.

В Сети появилось видео с места событий.