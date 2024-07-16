  • 16 Июля, 17:47
  • BAIGENEWS

Крупный пожар тушат в Алматы

Сегодня, 17:29
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
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Фото: МЧС РК

В Алматы горит склад в районе Северного кольца, передаёт BaigeNews.kz.

"В эти минуты силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание в двухэтажном складе с люстрами по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 78. Ввиду позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, тушение осложняется большой горючей загрузкой склада", - сообщили в ДЧС.

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