Крупный пожар тушат в Алматы
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
89Фото: МЧС РК
В Алматы горит склад в районе Северного кольца, передаёт BaigeNews.kz.
"В эти минуты силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание в двухэтажном складе с люстрами по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 78. Ввиду позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, тушение осложняется большой горючей загрузкой склада", - сообщили в ДЧС.
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