В Шымкенте произошёл пожар в цеху обработки ваты и пристроенном к нему временном жилом строении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП случилось в микрорайоне Достык Абайского района.

Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 270 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.