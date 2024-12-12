  • 12 Декабря, 22:11
  • BAIGENEWS

Крупный пожар произошёл в Шымкенте

Огонь поразил площадь в 270 квадратных метров.

Сегодня, 21:09
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:09
Сегодня, 21:09
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Фото: МЧС РК

В Шымкенте произошёл пожар в цеху обработки ваты и пристроенном к нему временном жилом строении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП случилось в микрорайоне Достык Абайского района. 

Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 270 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается. 

 

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