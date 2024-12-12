Крупный пожар произошёл в Шымкенте
Огонь поразил площадь в 270 квадратных метров.
Сегодня, 21:09
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Сегодня, 21:09Сегодня, 21:09
130Фото: МЧС РК
В Шымкенте произошёл пожар в цеху обработки ваты и пристроенном к нему временном жилом строении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП случилось в микрорайоне Достык Абайского района.
Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 270 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.
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