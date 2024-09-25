Крупный пожар произошёл в Щучинске
Сегодня, 15:58
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Сегодня, 15:58Сегодня, 15:58
121Фото: ДЧС Акмолинской области
Частный дом загорелся в курортном городке Щучинск. С огнём боролись 60 пожарных и 10 единиц техники, передаёт BaigeNews.kz.
С жилого дома пламя перекинулось на хозяйственные постройки и охватило площадь в 500 квадратных метров.
Тушение пожара проводилось по повышенному рангу огнеборцами отряда Щучинска и осложнялось тем что, здания были облицованы горючими материалами. Также скорейшему распространению огня способствовало кровельное покрытие из ондулина.
Пожар ликвидирован в течение полутора часов. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.
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