Крупный пожар произошёл в Щучинске

Частный дом загорелся в курортном городке Щучинск. С огнём боролись 60 пожарных и 10 единиц техники, передаёт BaigeNews.kz.

С жилого дома пламя перекинулось на хозяйственные постройки и охватило площадь в 500 квадратных метров.

Тушение пожара проводилось по повышенному рангу огнеборцами отряда Щучинска и осложнялось тем что, здания были облицованы горючими материалами. Также скорейшему распространению огня способствовало кровельное покрытие из ондулина.

Пожар ликвидирован в течение полутора часов. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.