В Медеуском районе на улице Жанибекова произошел пожар в строящемся двухэтажном нежилом доме, передаёт BaigeNews.kz. Загорелась кровля, и на данный момент устанавливается площадь возгорания. На месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС, которые выясняют причины и масштабы ЧС.

К слову, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, более 70 человек спасли пожарные из задымленной многоэтажки в Астане.