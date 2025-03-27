Крупный пожар произошёл в Медеуском районе Алматы (ВИДЕО)
Информация о пострадавших не поступала.
Сегодня, 19:42
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Сегодня, 19:42Сегодня, 19:42
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В Медеуском районе на улице Жанибекова произошел пожар в строящемся двухэтажном нежилом доме, передаёт BaigeNews.kz. Загорелась кровля, и на данный момент устанавливается площадь возгорания. На месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС, которые выясняют причины и масштабы ЧС.
К слову, информация о пострадавших не поступала.
Напомним, более 70 человек спасли пожарные из задымленной многоэтажки в Астане.