  • 27 Марта, 20:50
  • BAIGENEWS

Крупный пожар произошёл в Медеуском районе Алматы (ВИДЕО)

Информация о пострадавших не поступала.

Сегодня, 19:42
АВТОР
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Крупный пожар произошёл в Медеуском районе Алматы (ВИДЕО) Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
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В Медеуском районе на улице Жанибекова произошел пожар в строящемся двухэтажном нежилом доме, передаёт BaigeNews.kz. Загорелась кровля, и на данный момент устанавливается площадь возгорания. На месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС, которые выясняют причины и масштабы ЧС.

К слову, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, более 70 человек спасли пожарные из задымленной многоэтажки в Астане.

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