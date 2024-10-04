Крупный пожар произошёл в магазине в Уральске

Сегодня, 15:18

Сегодня, 15:18

Пожар в продуктовом магазине ликвидировали в Уральске. В здании произошло загорание кровли, передаёт BaigeNews.kz.

Силами МЧС возгорание ликвидировано на площади 140 квадратных метров. Пожарные вынесли из строения три кислородных баллона.

Пострадавших нет.