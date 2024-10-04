  • 4 Октября, 16:53
  • BAIGENEWS

Крупный пожар произошёл в магазине в Уральске

Сегодня, 15:18
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: МЧС РК

Пожар в продуктовом магазине ликвидировали в Уральске. В здании произошло загорание кровли, передаёт BaigeNews.kz.

Силами МЧС возгорание ликвидировано на площади 140 квадратных метров. Пожарные вынесли из строения три кислородных баллона.

Пострадавших нет.

 

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