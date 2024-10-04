Крупный пожар произошёл в магазине в Уральске
Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18Сегодня, 15:18
153Фото: МЧС РК
Пожар в продуктовом магазине ликвидировали в Уральске. В здании произошло загорание кровли, передаёт BaigeNews.kz.
Силами МЧС возгорание ликвидировано на площади 140 квадратных метров. Пожарные вынесли из строения три кислородных баллона.
Пострадавших нет.
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