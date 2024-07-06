Крупный пожар произошёл на трассе Алматы-Ташкент
Сегодня, 00:16
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Сегодня, 00:16Сегодня, 00:16
67Фото: МЧС РК
ЧП в Жамбылской области. На трассе Алматы-Ташкент вблизи села Малдыбай сгорел прицеп грузовой машины, передаёт BaigeNews.kz.
Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Причина случившегося устанавливается.
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