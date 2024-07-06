  • 6 Июля, 00:39
  • BAIGENEWS

Крупный пожар произошёл на трассе Алматы-Ташкент

Сегодня, 00:16
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 00:16
Сегодня, 00:16
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Фото: МЧС РК

ЧП в Жамбылской области. На трассе Алматы-Ташкент вблизи села Малдыбай сгорел прицеп грузовой машины, передаёт BaigeNews.kz.  

Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается. 

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