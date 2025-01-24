Крупный пожар произошел в цеху Алматы
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
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Пожар на заводе ликвидирован на площади 250 кв. м, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.
"По уточненным данным произошел пожар в 2-х этажном цеху по производству полиуретанового клея на пл. 250 кв.м. Тушение пожара осложнилось высокой горючей загрузкой и наличием легковоспламеняющихся жидкостей, токсичных веществ обращающихся в производственном процессе цеха", - говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливаются.
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