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Крупный пожар произошел в Китае: есть жертвы

Трагедия случилась на севере страны.

Сегодня, 18:47
АВТОР
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vladimir.mk.ru Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
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Фото: vladimir.mk.ru

На овощном рынке в китайском городе Чжанцзякоу произошел пожар, восемь человек погибли и еще 15 получили ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информагентство Синьхуа.

Трагедия случилась на севере КНР.

"Пожар вспыхнул около 08:40 на рынке, где продаются овощи и другие товары первой необходимости. Пожарные, а также бригады экстренного реагирования и медики оперативно прибыли на место происшествия", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар разгорелся в новой школе в Таразе.

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