На овощном рынке в китайском городе Чжанцзякоу произошел пожар, восемь человек погибли и еще 15 получили ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информагентство Синьхуа.

Трагедия случилась на севере КНР.

"Пожар вспыхнул около 08:40 на рынке, где продаются овощи и другие товары первой необходимости. Пожарные, а также бригады экстренного реагирования и медики оперативно прибыли на место происшествия", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар разгорелся в новой школе в Таразе.