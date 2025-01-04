Крупный пожар произошел в Китае: есть жертвы
Трагедия случилась на севере страны.
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
90Фото: vladimir.mk.ru
На овощном рынке в китайском городе Чжанцзякоу произошел пожар, восемь человек погибли и еще 15 получили ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информагентство Синьхуа.
Трагедия случилась на севере КНР.
"Пожар вспыхнул около 08:40 на рынке, где продаются овощи и другие товары первой необходимости. Пожарные, а также бригады экстренного реагирования и медики оперативно прибыли на место происшествия", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что пожар разгорелся в новой школе в Таразе.
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