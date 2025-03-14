В Таразе сотрудники МЧС успешно потушили пожар на территории завода, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, сегодня, 14 марта, в 12:29 произошло загорание сухого камыша на территории асфальто-бетонного завода.

ЧП произошло по улице Мамбет батыра, где загорелись сухой камыш и старые автомобильные покрышки на территории асфальто-бетонного завода. Ситуация была оперативно взята под контроль: прибывшие огнеборцы быстро ликвидировали огонь, охвативший площадь в 650 кв.м.

Пострадавших нет, причина устанавливается.