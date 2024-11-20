Крупный пожар произошел на рынке в Алматы
В одном из рынков Жетысуского района Алматы произошло горение четырех двухярусных пластиковых бутиков.
Сегодня, 11:14
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Сегодня, 11:14Сегодня, 11:14
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Оперативно прибыв к месту вызова спасатели одновременно подали пять стволов на тушение, передаёт BaigeNews.kz.
"Установив автоцистерны на ближайшие пожарные гидранты организовали бесперебойную подачу воды. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 34 минуты с момента вызова на площади 150 кв.м", - говорится в сообщении МЧС.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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