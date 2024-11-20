  • 20 Ноября, 12:44
  • BAIGENEWS

Крупный пожар произошел на рынке в Алматы

В одном из рынков Жетысуского района Алматы произошло горение четырех двухярусных пластиковых бутиков.

Сегодня, 11:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Крупный пожар произошел на рынке в Алматы Сегодня, 11:14
Сегодня, 11:14
158

Оперативно прибыв к месту вызова спасатели одновременно подали пять стволов на тушение, передаёт BaigeNews.kz.

"Установив автоцистерны на ближайшие пожарные гидранты организовали бесперебойную подачу воды. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 34 минуты с момента вызова на площади 150 кв.м", - говорится в сообщении МЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Самое читаемое

Наверх