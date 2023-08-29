  • 29 Августа, 20:23
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Крупный пожар потушили в Шымкенте

Сегодня, 19:20
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МЧС РК Сегодня, 19:20
Сегодня, 19:20
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Фото: МЧС РК

В Шымкенте ликвидировали пожар на складе. Обошлось без жертв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщение о ЧП поступило в диспетчерскую службу "101" в 15:14. Горел одноэтажный склад в Аль-Фарабийском районе мегаполиса.

"Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 16:28", - уточнили в ведомстве.

В тушении огня были задействованы 64 человека личного состава и 16 единиц техники.

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