В Шымкенте загорелся одноэтажный частный дом по улице Юсуф-Ата. Огонь также уничтожил стоявший рядом легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован в течении трех часов на площади 650 кв.м. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория, которые выясняют причину пожара.