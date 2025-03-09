Крупный пожар потушили в частном секторе Шымкента
Сгорели частный дом и автомобиль. Пострадавших нет.
Сегодня, 10:57
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Сегодня, 10:57Сегодня, 10:57
26Фото: МЧС РК
В Шымкенте загорелся одноэтажный частный дом по улице Юсуф-Ата. Огонь также уничтожил стоявший рядом легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован в течении трех часов на площади 650 кв.м. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория, которые выясняют причину пожара.
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