Крупный пожар потушили в Алматинской области

Крупный пожар произошёл на территории частного дома в Алматинской области. Спасателям удалось снять угрозу распространения огня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На пульт 112 поступило сообщение о горящем частном доме в посёлке Боралдай. По прибытии огнеборцев выяснилось, что на территории частного дома горит баня.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.