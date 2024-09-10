Крупный пожар потушили в Алматинской области
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
85Фото: МЧС РК
Крупный пожар произошёл на территории частного дома в Алматинской области. Спасателям удалось снять угрозу распространения огня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На пульт 112 поступило сообщение о горящем частном доме в посёлке Боралдай. По прибытии огнеборцев выяснилось, что на территории частного дома горит баня.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.
"Пожарными была снята угроза распространения огня на соседние строения. Ликвидировать огонь удалось за 40 минут", - уточнили в МЧС.