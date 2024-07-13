Крупный пожар потушили в Алматинскиой области

В Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло возгорание кровли и потолочного перекрытия пятиквартирного одноэтажного дома на площади 398 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", — говорится в сообщении.