Крупный пожар потушили огнеборцы в Северо-Казахстанской области

В СКО ночью на пульт "112" поступило сообщение о пожаре в частном секторе в с. Бескудук Есильского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС РК.

Незамедлительно направленные на место пожара расчеты обнаружили возгорание, охватившее большую площадь частного жилого дома, хозяйственной постройки, гаража и легковой автомобиль.

"Силами ДЧС пожар ликвидирован на площади 140 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - говорится в информации ведомства.

МЧС призывает строго соблюдать все правила пожарной безопасности в быту.

Ранее сообщалось, что спасатели предотвратили распространение пожара в области Жетісу.