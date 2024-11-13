Крупный пожар потушили огнеборцы в Северо-Казахстанской области
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
43Фото: МЧС РК
В СКО ночью на пульт "112" поступило сообщение о пожаре в частном секторе в с. Бескудук Есильского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС РК.
Незамедлительно направленные на место пожара расчеты обнаружили возгорание, охватившее большую площадь частного жилого дома, хозяйственной постройки, гаража и легковой автомобиль.
"Силами ДЧС пожар ликвидирован на площади 140 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - говорится в информации ведомства.
МЧС призывает строго соблюдать все правила пожарной безопасности в быту.
Ранее сообщалось, что спасатели предотвратили распространение пожара в области Жетісу.
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