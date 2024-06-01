Крупный пожар потушили на скотном дворе в Кызылординской области

В Кызылординской области огнеборцы ликвидировали крупный пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня в поселке Айтеке би Казалинского района произошло загорание потолочного перекрытия скотного двора на площади 525 квадратных метров. На месте происшествия 35 голов лошадей были отогнаны на безопасное расстояние. Силами спасателей пожар полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.